Heynckes für Sammer „Ideallösung“ für die Bayern!

Jupp Heynckes könnte nach Ansicht seines früheren Weggefährten Matthias Sammer der perfekte Trainer des FC Bayern in der kommenden Saison sein! "Wenn der Jupp Spaß und Freude hat, wenn es ihm gut geht, familiär alles geklärt ist und man kommt zusammen, dann wäre es natürlich die Ideallösung. Aber das müssen die Protagonisten für sich entscheiden", sagte Sammer am Mittwoch in München.