Frenetisch! Sturm-Fans schaffen es in die "Bild“

Rapid? Austria? Salzburg? Nein, die Fans von Sturm Graz fielen den Deutschen mit einer außergewöhnlichen Aktion auf. Die Anhänger des Tabellenführers besuchten den Nachwuchscup des Vereins in unerwartet hoher Anzahl. An die 1.000 Fans waren es täglich, die die ASVÖ-Halle in Graz zu einem richtigen Tollhaus machten (oben im Video). Die Redakteure von bild.de zeigten sich begeistert.