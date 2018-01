Meisterlich! Kapfenberg gewinnt in Gmunden

Die Bulls aus Kapfenberg haben sich am Sonntag im Schlager der 17. Runde der Admiral Basketball-Bundesliga (ABL) der Herren bei Leader Swans Gmunden durchgesetzt. Die Steirer besiegten die Oberösterreicher, die am Donnerstag erstmals nach zwölf Siegen verloren hatten, überraschend klar mit 90:67 (39:33). Damit rückte Kapfenberg den Swans (24) in der Tabelle bis auf zwei Punkte nahe.