Skisprung-Oldie Kasai sorgt für Olympia-Rekord

Der 45-Jährige wurde am Sonntag in das Team seines Landes für die Olympischen Spiele im Februar in Südkorea berufen. Seit 1994 war er bei allen Winterspielen dabei. 2014 holte Kasai Großschanzen-Silber, derzeit befindet sich der Sieger von 17 Weltcupbewerben aber nicht in Topform.