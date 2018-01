Ski-Helden Hirscher und Matt lassen den ÖSV feiern

Achter Sieg für die ÖSV-Herren in dieser Saison, der siebente von Superstar Marcel Hirscher! Er triumphierte im Salom von Adelboden vor dem bärenstarken Michael Matt. Für Hirscher war es der zweite Sieg innerhalb von 24 Stunden nach dem RTL von Adelboden, Henrik Kristoffersen wurde Dritter. Noch gestern gab es in Adelboden den großen Schocker, wäre ein Paraglider fast ins TV-Studio an der Piste gekracht (siehe Video oben).