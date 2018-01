Ex-Boxer Mike Tyson gründete Marihuana-Farm

Der frühere Box-Weltmeister Mike Tyson hat mit drei Geschäftspartnern eine Marihuana-Farm in Kalifornien gegründet. Der 51-Jährige sei involviert, teilte Tysons Sprecher am Mittwoch mit und bestätigte damit einen Bericht der Website "The Blast". Die "Tyson Ranch" liegt etwa zwei Autostunden nordöstlich von Los Angeles und misst gut 16 Hektar, was etwa 22 Fußballfeldern entspricht.