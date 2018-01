Nagelsmann: Wutrede wegen Silvester-Knallerei

Hoffenheim-Trainer Julian Nagelsmann ärgert sich über die Knallerei zum Jahreswechsel. "Ich finde Silvester ein total schwachsinniges Fest, ehrlich gesagt. Irgendwo in Brandenburg sprengen sich zwei in die Luft, da schießt irgendeiner Raketen aus dem Auto. Es wird immer verrückter", sagte der 30-Jährige am Dienstag nach dem Trainingsauftakt des deutschen Bundesligisten in Zuzenhausen.