Wiener Silvesterpfad kommt ohne fixe Sperren aus

Der bevorstehende Jahreswechsel kann in Wien wieder beim traditionellen Silvesterpfad gefeiert werden. Die 28. Ausgabe des Events bietet ein buntes Programm an elf Standorten - sowohl in der Wiener Innenstadt als auch im Prater und in der Seestadt Aspern findet die Open-Air-Party bei freiem Eintritt statt. Den Höhepunkt bildet das Feuerwerk beim Rathaus um Mitternacht.