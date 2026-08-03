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Großer Jubel bei den Kickern des FC Wacker Innsbruck – sie sind mit einem Sieg in die 2. Liga ...
2. Liga – 1. Runde
5:0! Wacker Innsbruck
feiert triumphale Rückkehr
Großer Jubel bei den Kickern des FC Wacker Innsbruck – sie sind mit einem Sieg in die 2. Liga ...
2. Liga – 1. Runde
5:0! Wacker Innsbruck feiert triumphale Rückkehr
Es warten größere Hürden auf die „Veilchen“. 
„Dinge besser machen“
Hürde gemeistert: So geht’s für die Austria weiter
Philipp Hosiner (li.) will es noch einmal wissen.
Transfer-Coup
Neuer Klub für Austria-Legende Philipp Hosiner!
Jonas Feddersen wechselt zur Austria.
„Gesamtpaket“
Austria holt Verteidiger von Borussia Dortmund
Konstantin Aleksa (m.) verlässt die „Veilchen“.
Die Tinte ist trocken
Fix! Austria-Juwel wechselt zu Ilzers Hoffenheim
Die siegreichen und nun von Platz 1 der Tabelle lachenden FAC-Kicker …
2. Liga – 28. Runde
FAC stürmt mit 5:0 bei Young Violets auf Platz 1!
Videos
Highlights vom Sieg
Video: Tor in Minute 89 lässt Salzburg ausflippen
Highlights im Video
Sturm Graz stolpert zum Auftakt gegen WSG Tirol
Remis gegen Ried
Video: Lustenau punktet beim Bundesliga-Comeback
Highlights im Video
0:3 beim WAC! Hier gerät Austria unter die Räder
Jonas Feddersen wechselt zur Austria.
„Gesamtpaket“
Austria holt Verteidiger von Borussia Dortmund
Konstantin Aleksa (m.) verlässt die „Veilchen“.
Die Tinte ist trocken
Fix! Austria-Juwel wechselt zu Ilzers Hoffenheim
Die siegreichen und nun von Platz 1 der Tabelle lachenden FAC-Kicker …
2. Liga – 28. Runde
FAC stürmt mit 5:0 bei Young Violets auf Platz 1!
Riquelme (li.) traf erstmals für Liefering.
Gegen Young Violets
Premierentreffer ebnete Weg zum Liefering-Sieg
Traf gegen den FAC doppelt: Lieferings Adejenughure.
Gegen Young Violets
Liefering sucht weiter die Effizienz vor dem Tor
In erster Instanz
Bundesliga-Lizenz erhalten! Austria atmet auf
Zwei Austrias im Duell, aber nur ein Sieger …
2. Liga – 24. Runde
Austria Lustenau patzt bei den Young Violets!
Da hilft kein Zusammenhalten und kein Beten, für die Damen des USV Neulengbach scheint’s zu Ende ...
„Bricht mir das Herz“
Früherer Fußball-Serienmeister ist insolvent!
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