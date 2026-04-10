ÖTV-Duell um Halbfinale ++ Raptors vor Playoffs

Sämtlichen Bundesliga-Verfolger jagen den amtierenden Meister aus Graz, Lilli Tagger und Anastasia Potapova kämpfen um ein Halbfinal-Ticket beim Heim-Turnier in Linz und Jakob Pöltl macht mit den Raptors einen entscheidenden Schritt in Richtung Playoffs – das und noch mehr sind ihre Themen in den Krone Sport-News mit Moderator Martin Grasl am Freitag, dem 10. April.