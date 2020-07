Das sollte in die Urlaubsapotheke für den Hund

Wenn das Familienrudel verreist, ist der Hund am liebsten mit von der Partie - egal ob im Aktiv-Urlaub oder bei einer eher gemächlichen Auszeit am Strand: "Um für alle Eventualitäten der Reise gut gerüstet zu sein, sollten Hundefreunde beim Kofferpacken auch an eine Reiseapotheke für den Vierbeiner denken", sagt Klaus Kutschmann, Fachtierarzt für Kleintiere.