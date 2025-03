Starkes Erdbeben in Neapel: Bevölkerung in Angst

Es folgte ein weiterer Erdstoß der Stärke 1.6 um 1.40 Uhr, danach gab es vier stärkere Nachbeben. Das Epizentrum wurde in den Phlegräischen Feldern verortet, auch in der Hafenstadt Pozzuoli, der Gemeinde Bacoli und in den neapolitanischen Bezirken Fuorigrotta und Bagnoli war es zu spüren.