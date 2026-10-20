Absturz ohne Sicherung: Dachdecker schwer verletzt

Schwer verletzt wurde am Dienstag ein 49-jähriger Mitarbeiter einer Dachdeckerei bei einem Unfall in Stattegg bei Graz: Er verlor bei Montagearbeiten den Halt und stürzte rund zwei Meter ab.
Der in Graz wohnhafte Kroate montierte gemeinsam mit Arbeitskollegen Schutzgitter am Rand eines Daches in der Grazer Umlandgemeinde. Aufgrund eines unsicheren Standes dürfte er gegen 13.15 Uhr das Gleichgewicht verloren haben, rutschte ab, prallte aus zwei Metern Höhe auf einer Wiese auf und stürzte eine Böschung hinab. Die Kollegen bemerkten den Unfall, leisteten sofort Erste Hilfe und verständigten die Rettung.
Mit Hubschrauber ins UKH geflogen
Nach der Erstversorgung wurde der schwer verletzte Arbeiter mit dem Rettungshubschrauber ins UKH Graz geflogen, wo er stationär aufgenommen wurde. Hinweise auf Fremdverschulden liegen derzeit laut Polizei nicht vor, das Arbeitsinspektorat wurde über den Fall informiert. Fest steht, dass der Verunglückte zum Unfallzeitpunkt keine Absturzsicherung verwendete.
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