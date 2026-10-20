Absturz ohne Sicherung: Dachdecker schwer verletzt

Mit Hubschrauber ins UKH geflogen

Nach der Erstversorgung wurde der schwer verletzte Arbeiter mit dem Rettungshubschrauber ins UKH Graz geflogen, wo er stationär aufgenommen wurde. Hinweise auf Fremdverschulden liegen derzeit laut Polizei nicht vor, das Arbeitsinspektorat wurde über den Fall informiert. Fest steht, dass der Verunglückte zum Unfallzeitpunkt keine Absturzsicherung verwendete.