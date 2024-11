Nach Liebes-Aus: Icardi datet Scheidungsanwältin

Seit Jahren war die Beziehung der beiden von Skandalen geprägt. So hatte Icardi Wanda 2021 betrogen, wenige Wochen später entließ der Torjäger den Leibwächter der Spielerberaterin, nachdem dieser ihr seine Liebe gestanden hatte. Was folgte, waren zahlreiche Trennungen, öffentliche Schlammschlachten und Beleidigungen. Ein Ende ist bislang nicht in Sicht ...