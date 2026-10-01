ÖFB-Gastspiel in Irland ++ Kei Nishikori dankt ab

Das ÖFB-Team geht heute als Favorit in das dritte Nations League Spiel, Kei Nishikori beendet seine erfolgreiche Tennis-Karriere und der KAC kassiert im Spitzenspiel die erste Saison-Niederlage – das und noch mehr sind ihre Themen in den Krone Sport-News mit Moderator Martin Grasl am Donnerstag, dem 1. Oktober.