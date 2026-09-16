Brutale Prügel-Attacke und Skandal um TV-Star

Brutale Szenen, ein Handyvideo und am Ende keine Strafe: Eine 13-Jährige wurde in Oberösterreich von zwei Mädchen attackiert. Die Tat wurde gefilmt und später in sozialen Medien verbreitet. Und: Ein brisanter Fall erschüttert die heimische Künstlerszene und erinnert an den Fall Florian Teichtmeister. Gegen einen TV-Star wird wegen des Verdachts auf Kindesmissbrauch und des Besitzes von Missbrauchsdarstellungen ermittelt. Das und mehr sehen Sie bei „Krone zu Mittag“, mit Stefana Madjarov.