Frauenmorde ++ Gastarbeiter missbraucht Mädchen

Erst am Dienstatg fanden Kinder eine Frauenleiche in Oberösterreich. Heute wurde erneut eine Frau tot in einer Wohnung in Graz aufgefunden. Außerdem: Ein tunesischer Gastarbeiter missbrauchte ein 10-jähriges Kind auf einem Bauernhof in Oberösterreich. Die Sendung wird moderiert von Tanja Pfaffeneder.