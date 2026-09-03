Wiens Schokoladenkönig Leschanz hofft auf Spenden

Hinter der Peterskirche, zwischen Graben und Stephansplatz, befindet sich ein Schokoladenfachgeschäft, das mit seinem wahrlich außergewöhnlichen Interieur aus dem 19. Jahrhundert sofort ins Auge fällt und das die Kunden mit seiner Auswahl an exquisiten Schokoladenprodukten in den Bann zieht. Doch aktuell kämpft der Wiener „Schokoladenkönig“ Wolfgang Leschanz gegen die drohende Schließung seines Unternehmens. Bei Tanja Pfaffeneder spricht er über seine Sorgen und hofft auf Spenden.