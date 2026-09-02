Gescheiterter Drohenanschlag ++ Mädchen angeklagt

Nach dem versuchten Sprengstoffanschlag auf Frachtmaschinen am Leipziger Flughafen haben die Ermittler zwei mögliche Attentäter im Visier. Außerdem: Nach der Bluttat an einer Pensionistin am Friedhof Baumgarten im Februar muss auch eine zweite Jugendliche vor Gericht. Die Sendung wird moderiert von Tanja Pfaffeneder.