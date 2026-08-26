Todeslenker, Dolly Parton & Horrorstall in NÖ

Tragödie in Kärnten: Ein Pensionist überrollt mit einem Feuerwehr-Sprinter einen 20-Jährigen – und fährt einfach weiter. Ein Geständnis liegt vor, alle Infos hat Alexander Schwab von der „Krone“-Kärnten. UND: Abschied von einer Ikone: Die Country-Legende Dolly Parton ist im Alter von 80 Jahren friedlich in Nashville verstorben. Außerdem: Abgemagerte Tiere, Exkremente und Kadaver: Neue Aufnahmen aus einem amtsbekannten Betrieb in St. Pölten-Land erschüttern. Trotz Gerichtsverfahren und Tierhalteverbot sollen die Missstände weiter bestehen. Die „Krone“ fragt: Warum wird nicht gehandelt? Das und mehr sehen Sie in „Krone zu Mittag“, moderiert von Jana Pasching.