Medikamenten-Engpass & Zukunftsängste in Salzburg

Ausgerechnet in der Hochsaison ist das wichtigste Insekten-Notfallmedikament in Österreich Mangelware. Allergiker müssen etliche Apotheken abklappern UND: Der Tod von Logistik-Milliardär Klaus-Michael Kühne trifft die Salzburger Festspiele hart. Neben Millionen an Sponsorengeldern wackelt nun die Finanzierung wichtiger Großprojekte. Das und mehr erfahren Sie in „Krone zu Mittag“, mit Jana Pasching.