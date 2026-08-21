Bullen erledigen Pflicht ++ Volleyball-EM-Start

Salzburg und Rapid erspielen sich eine gute Ausgangsposition für die Playoff-Rückspiele, Auftakt für die Frauen-Volleyball-Europameisterschaft und Elena Rybakina verpasst den Sprung an die WTA-Spitze – das und noch mehr sind ihre Themen in den Krone Sport-News mit Moderator Martin Grasl am Freitag, dem 21. August.