Wasser-Not in Gemeinden ++ Trauer um Panettiere

Die Trockenheit wird für immer mehr Gemeinden zum Problem. Erste Wasserverbote gelten bereits, vielerorts wird zum Sparen aufgerufen. Doch wo welche Maßnahmen gelten, weiß niemand genau. Und: US-Schauspielerin Hayden Panettiere ist mit nur 36 Jahren gestorben. Das und mehr sehen Sie bei „Krone zu Mittag“, mit Stefana Madjarov.