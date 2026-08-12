Alkoholverbot an Bahnhöfen und Sonnenfinsternis

Alkohol, Aggressionen und immer wieder Eskalationen: Jetzt soll auf Österreichs großen Bahnhöfen Schluss damit sein. Denn ein neues Alkoholverbot könnte bereits ab Herbst für mehr Sicherheit sorgen. Außerdem: Heute Abend wird es am Himmel spektakulär: Eine partielle Sonnenfinsternis sorgt für ein seltenes Himmelsschauspiel. Das und mehr sehen Sie bei „Krone zu Mittag“, mit Stefana Madjarov.