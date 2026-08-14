Hitzegipfel, Österreichs Seen in Gefahr und Hostie

Die Bauern kämpfen mit massiven Dürreschäden, doch bei den geplanten Hilfen herrscht in der Regierung weiter Streit. Und: Winzig, aber brandgefährlich: Die Quaggamuschel breitet sich in Österreichs Gewässern aus, mit Folgen für Fischbestände und Infrastruktur. Außerdem: Warum der Leib Christi in der Krise steckt? Das und mehr sehen Sie bei „Krone zu Mittag“, mit Stefana Madjarov.