Aufregung um Deutschkurse ++ Dürre-Alarm auf Weide

Seit Jahren investiert Österreich Millionen in Deutschkurse für junge Flüchtlinge - doch wie viele diese Angebote tatsächlich nutzen, ist offenbar nicht bekannt. Außerdem: Statt auf grünen Feldern stehen viele Kühe in Österreich derzeit auf dürren Weiden. Bauern sind verzweifelt. Die Sendung wird moderiert von Tanja Pfaffeneder.