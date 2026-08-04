Nach 37 Jahren kehrt Leben ein in altes Zollhaus

Behutsamer Umbau mit Rücksicht auf historische Stilelemente

Genau diese Ruhelage zwischen Weinreben und vielen Sehenswürdigkeiten von zwei Staaten war es, die Baumeister Rudi Zesch und Simone Halmschlager dazu bewegte, dem historischen Bau neues Leben einzuhauchen. Es dauerte drei Jahre: „Es war uns wichtig, den besonderen Charakter im Innenraum möglichst zu bewahren“, erklärt der Bauprofi, der die zahlreichen Spuren der Vergangenheit bewusst in neue Stilelemente integriert hat.