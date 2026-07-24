Schiff-Crash auf der Donau ++ Sänger Milow im Talk

Ein heftiger Aufprall, verletzte Passagiere und ein Großeinsatz auf der Donau: Ein Kreuzfahrtschiff sorgte am Freitag in Wien für einen Schreckmoment. Und: Millionen verkaufte Tonträger, weltweite Erfolge und ein Hit, der Generationen geprägt hat: Singer und Songwriter Milow im Interview. Das und mehr sehen Sie bei „Krone zu Mittag“, mit Stefana Madjarov.