Bewegender Fund bei ehemaligem KZ-Außenlager

Bei Bauarbeiten für dieses Memorial wurde nun ein bewegender Fund gemacht: Am Areal des ehemaligen Appellplatzes stießen Arbeiter auf eine Häftlingsmarke mit der Nummer 38882. Die Nummer lässt sich einem Mann namens Albin Gietka zuordnen. Er wurde am 18. April 1910 im polnischen Kurzyna geboren. Im Oktober 1943 wurde er ins Konzentrationslager Birkenau eingewiesen, später kam er nach Mauthausen und am 21. Juli 1944 von dort nach Aflenz, wo er in den unterirdischen Stollen Schwerstarbeit für die Rüstungsproduktion der Steyr-Daimler-Puch AG leisten musste.