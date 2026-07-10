Les Bleus sind auf Kurs ++ Tschechisches Endspiel

Frankreich holt sich bei der Fußball-Weltmeisterschaft das erste Halbfinal-Ticket, in Wimbledon kommt es morgen zu einem rein-tschechischen Damen-Finale und Tadej Pogacar holt sich nach einer Machtdemonstration das Gelbe Trikot zurück – das und noch mehr sind ihre Themen in den Krone Sport-News mit Moderator Martin Grasl am Fretag, dem 10. Juli.