ÖFB bereit für Spanien ++ Ronaldo gegen Modric

Österreich steht heute Abend in der KO-Runde Spanien gegenüber, zwei Altstars kämpfen im direkten Duell um ein Achtelfinal-Ticket und alle drei WM-Gastgeber stehen im Achtelfinale – das und noch mehr sind ihre Themen in den Krone Sport-News mit Moderator Martin Grasl am Donnerstag, dem 2. Juli.