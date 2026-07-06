Raubüberfall: Duo gefasst ++ Chirurg angeklagt

Ein Mann und seine Begleiterin dürften nur durch Zufall Opfer eines Raubüberfalls geworden sein. Ein Duo konnte ausgeforscht werden. Außerdem: Schwere Vorwürfe erhebt die Staatsanwaltschaft Graz gegen einen Schönheitschirurg aus der Steiermark. Die „Krone News“ werden moderiert von Tanja Pfaffeneder.