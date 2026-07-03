Gewalt am Donaukanal ++ 43. Donauinselfest startet

Am Donaukanal eskalierte ein Streit: Ein 21-Jähriger soll einer Frau einen Aschenbecher ins Gesicht geschleudert und sie schwer verletzt haben. Außerdem: 14 Bühnen, 200 Acts und über 700 Stunden Programm und bis zu drei Millionen Besucher. Heute startet das Donauinselfest in Wien. Die „Krone News“ werden moderiert von Tanja Pfaffeneder.