OGH bestätigt Benko-Urteil ++ Paar ausgepeitscht

Es gibt eine erste rechtskräftige Verurteilung für René Benko! Heute hat das Höchstgericht im Verfahren wegen betrügerischer Krida entschieden. Außerdem: Weil sie sich unverheiratet in einem TikTok-Livestream küssten, sind ein Mann und eine Frau in Indonesien öffentlich ausgepeitscht worden. Die „Krone News“ werden moderiert von Tanja Pfaffeneder.