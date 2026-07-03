„Krone“-Besuch in Favoritner „Migrantenschule“

In der Vergangenheit gab es eine hohe Fluktuation, mittlerweile habe man ausreichend Lehrkräfte, die „überaus engagiert sind“, so Martins. „Alle, die hier bei uns andocken, sind sich der Rahmenbedingungen bewusst“, fügt sie an. Auch Frau Turi wusste über den hohen Migrationsanteil Bescheid. Dass der Großteil kaum Deutsch spricht, sei nicht einfach. Es bedürfe vieler Planungen. Den Schülern zollt sie aber auch Respekt: „Sie leisten wirklich viel“, sagt sie.