Auftakt in Wimbledon ++ WM-Vorschau für heute

Kanada steht als erstes Team im Achtelfinale der Fußball-Weltmeisterschaft, George Russell und Max Verstappen erleben eine Wiedergeburt im Formel-1-Zirkus und Auftakt für den Rasenklassiker in Wimbledon – das und noch mehr sind ihre Themen in den Krone Sport-News mit Moderator Martin Grasl am Montag, dem 29. Juni.