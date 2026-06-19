Promille-Hammer in OÖ und Billas „Stille Stunde“

Ein Atemalkoholwert, der selbst das Messgerät an seine Grenze bringt, ein Fahrer ohne Einsicht und ein Fall, der gleich zweimal innerhalb weniger Tage die Polizei beschäftigt: In Oberösterreich sorgt ein 57-Jähriger für einen Einsatz, der selbst erfahrene Beamte staunen lässt. Und: Weniger Lärm, weniger Reize und plötzlich ein ganz anderes Einkaufserlebnis: Billa weitet die „Stille Stunde“ aus und schafft damit gezielt ruhige Zeiten in immer mehr Filialen. Das und mehr sehen Sie bei „Krone zu Mittag“, mit Stefana Madjarov.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.