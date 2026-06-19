Promille-Hammer in OÖ und Billas „Stille Stunde“

Ein Atemalkoholwert, der selbst das Messgerät an seine Grenze bringt, ein Fahrer ohne Einsicht und ein Fall, der gleich zweimal innerhalb weniger Tage die Polizei beschäftigt: In Oberösterreich sorgt ein 57-Jähriger für einen Einsatz, der selbst erfahrene Beamte staunen lässt. Und: Weniger Lärm, weniger Reize und plötzlich ein ganz anderes Einkaufserlebnis: Billa weitet die „Stille Stunde“ aus und schafft damit gezielt ruhige Zeiten in immer mehr Filialen. Das und mehr sehen Sie bei „Krone zu Mittag“, mit Stefana Madjarov.