Haft für Marius Borg Høiby und Friedensabkommen

Nach mehr als drei Monaten Krieg haben sich die USA und der Iran offenbar auf eine Friedensvereinbarung verständigt, US-Präsident Trump feierte das mit einer großen Party. UND: Ein historischer Tiefpunkt für das norwegische Königshaus: Marius Borg Høiby, der älteste Sohn von Kronprinzessin Mette-Marit, wurde in Oslo zu vier Jahren Haft verurteilt. Das und mehr erfahren Sie in „Krone zu Mittag“, moderiert von Jana Pasching.