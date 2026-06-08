Iran greift Israel an, Zugunglück und Zverev-Sieg

Erstmals seit April hat der Iran Israel am Sonntagabend mit mehreren Raketenwellen angegriffen. Israels Antwort darauf ließ nicht lange auf sich warten. Außerdem: Im niederösterreichischen Waldviertel hat ein schwerer Unfall an einem Bahnübergang eine junge Familie zerstört. Und „Krone“-Sportredakteur Martin Grasl hat alle Infos zum Grand-Slam-Sieg von Alexander Zverev. Das und mehr sehen Sie in „Krone zu Mittag“ mit Jana Pasching.