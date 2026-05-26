Eishockey-Showdown ++ Ofner vor harter Aufgabe

Rapid schnappt sich im Rückspiel gegen Ried das Europacup-Ticket, Österreichs Eishockey-Nationalteam duelliert sich mit den USA um das WM-Viertelfinale und Sebastian Ofner hat ein schwieriges Los zum Auftakt der French Open – das und noch mehr sind ihre Themen in den Krone Sport-News mit Moderator Martin Grasl am Dienstag, dem 26. Mai.