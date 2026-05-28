Terror-Urteil & Überwachung am Arbeitsplatz

Gestern wurde der Islamist verurteilt, der im Februar 2025 in Villach einen 14-Jährigen tötete. Der Syrer ist noch immer sehr gefährlich. UND: Videoüberwachung am Arbeitsplatz ist streng geregelt. Kameras zur reinen Verhaltenskontrolle oder Leistungsüberwachung der Mitarbeiter sind generell verboten. Doch was kann man tun als Arbeitnehmer? Das und mehr erfahren Sie in „Krone zu Mittag“, moderiert von Tanja Pfaffeneder.
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