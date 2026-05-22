Rapid will Saison retten ++ 6 ÖTV-Asse in Paris

Rapid und Ried kämpfen ab heute um das letzte Europacup-Ticket, sechs österreichische Tennis-Spielerinnen und Spieler stehen im Hauptfeld von Paris und Österreichs Eishockey-Cracks spielen morgen um ein WM-Viertelfinal-Ticket – das und noch mehr sind ihre Themen in den Krone Sport-News mit Moderator Martin Grasl am Freitag, dem 22. Mai.