NFL-Legende in Wien ++ Kraus erstmals bei Major

Aston Villa holt sich den Europa League Titel, Österreichs Eishockey-Nationalteam kassiert den ersten Dämpfer bei der Weltmeisterschaft und Sinja Kraus qualifiziert sich erstmals für ein Grand Slam Turnier – das und noch mehr sind ihre Themen in den Krone Sport-News mit Moderator Martin Grasl am Donnerstag, dem 21. Mai.