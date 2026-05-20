Lienhart vor Europa-Titel ++ Cracks im WM-Aufwind

ÖFB-Teamspieler Philipp Lienhart greift heute mit dem SC Freiburg nach dem Europa League Titel, Österreichs Eishockey-Nationalteam brilliert bei der Weltmeisterschaft in der Schweiz und Carlos Alcaraz verzichtet auch auf das Turnier in Wimbledon – das und noch mehr sind ihre Themen in den Krone Sport-News mit Moderator Martin Grasl am Mittwoch, dem 20. Mai.