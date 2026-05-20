Krone Sport-News

Lienhart vor Europa-Titel ++ Cracks im WM-Aufwind

Sport-Studio
20.05.2026 16:36
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ÖFB-Teamspieler Philipp Lienhart greift heute mit dem SC Freiburg nach dem Europa League Titel, Österreichs Eishockey-Nationalteam brilliert bei der Weltmeisterschaft in der Schweiz und Carlos Alcaraz verzichtet auch auf das Turnier in Wimbledon – das und noch mehr sind ihre Themen in den Krone Sport-News mit Moderator Martin Grasl am Mittwoch, dem 20. Mai. 

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