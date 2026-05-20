„Krone zu Mittag“

Spannungen zur ORF-Wahl, Vikings und Pride-Month

Krone zu Mittag
20.05.2026 14:22
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Im Rennen um die ORF-Generaldirektion wird es kurz vor der Frist noch einmal richtig spannend. Zweifel am Favoriten und politische Spannungen sorgen am Küniglberg für Unruhe – die Entscheidung könnte noch kippen. UNDheute bei uns zu Gast ist Tamara Mascara – Österreichs bekannteste Drag-Queen, DJ, Designerin und Entertainerin. Mit ihr sprechen wir über ihre vielseitige Karriere, die Wiener Clubszene sowie den bevorstehenden Pride Month. Das und mehr sehen Sie in „Krone zu Mittag“ mit Stefana Madjarov.

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