ESC-Sieg für Bulgarien und Unglück bei US-Flugshow

ESC-Sensation für Bulgarien: Sängerin Dara holt den Sieg. Für das wirtschaftlich und politisch krisengeplagte Land ist der Triumph mehr als Musik – er wird zur Hoffnung auf einen Neustart. UND: Dramatische Szenen bei einer Flugschau in den USA: Vor den Augen tausender Zuschauer kollidieren zwei Kampfjets in der Luft und explodieren beim Aufprall am Boden. Das und mehr erfahren Sie in „Krone zu Mittag“ mit Jana Pasching.