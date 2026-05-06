Bayern fordert Paris ++ HLA-Krimi heute in Krems

Der FC Arsenal steht nach 20 Jahren wieder einmal im Endspiel der Champions League, ein weibliches ÖTV-Trio schlägt heute beim Masters Turnier in Rom auf und der UHK Krems will heute Abend gegen Ferlach in ein drittes Playoff-Spiel – das und noch mehr sind ihre Themen in den Krone Sport-News mit Moderator Martin Grasl am Mittwoch, dem 6. Mai.