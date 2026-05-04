Rapid zu Gast beim LASK ++ Saison-Ende für Pöltl

Der LASK kann mit einem heutigen Heimsieg über Rapid einen Schritt in Richtung Meisterschaft machen, Kimi Antonelli feiert im vierten Rennen seinen dritten Saisonsieg und Saison-Ende für Jakob Pöltl und seine Toronto Raptors – das und noch mehr sind ihre Themen in den Krone Sport-News mit Moderator Martin Grasl am Montag, dem 4. Mai.