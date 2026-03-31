Verliert das Christentum immer mehr Gläubige?

Religion prägt seit Jahrhunderten unsere Gesellschaft. Kirchen verlieren Mitglieder, gleichzeitig wird Glaube in anderen Gemeinschaften sichtbarer gelebt. Österreich wird vielfältiger – kulturell und religiös. Doch welche Rolle spielt der Glaube heute noch im Alltag? Gibt er Orientierung oder sorgt er für Spannungen? Und wie kann Religion verbinden, statt zu trennen? Darüber spricht Tanja Pfaffeneder mit Dompfarrer Toni Faber, Missio-Botschafterin Anne Fleck und Soziologe Kenan Güngör.