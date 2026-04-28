Bayern gastiert bei PSG ++ Potapova unter Top 8

Bayern gastiert heute Abend im Halbfinale der Champions Legaue im Prinzenpark, Real Madrid angelt nach einem Weltmeister für das Traineramt und Anastasia Potapova steht im Viertelfinale von Madrid – das und noch mehr sind ihre Themen in den Krone Sport-News mit Moderator Martin Grasl am Dienstag, dem 28. April.
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